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Soma'da iki apartman karantinaya alındı

Manisa'nın Soma ilçesinde iki apartmanın korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi.

09.04.2020 17:57 | Son Güncelleme: 09.04.2020 17:57
Soma'da iki apartman karantinaya alındı
Manisa 'nın Soma ilçesinde iki apartmanın korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, "Soma İlçesine bağlı Turgutalp Mahallesi Ceylan Sokak No: 9 ve Cuma Mahallesi Cemalettin Çandarlı Caddesi No: 9'da bulunan apartmanlar Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. ve 26. maddeleri gereğince 9 Nisan 2020 tarihi saat 18.00 itibariyle; korona virüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla ikinci bir değerlendirmeye kadar İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 9 Nisan 2020 tarihli ve 2020/18 sayılı kararı ile karantina altına alınmıştır" denildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Turgutalp, Manisa, Soma, Güncel
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