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Soma'da inşaat firmalarına yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Manisa İl Müdürlüğü tarafından inşaat firmalarına yönelik, "Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik" konusunda bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

26.11.2019 16:04 | Son Güncelleme: 26.11.2019 16:40Soma'da inşaat firmalarına yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü tarafından inşaat firmalarına yönelik, "Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik" konusunda bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ev sahipliğinde, Belediye Meclis Salonunda gerçekleşen toplantıda, Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdür Vekili Günay Özcan'ın da aralarında bulunduğu yetkililer, müteahhit ve inşaat firması çalışanlarına yönetmelik hakkında bilgi verdi.
Soma TSO Başkanı Cem Doğan, toplantının oldukça yararlı geçtiğini bildirdi.

Manisa, Soma, Ekonomi

Kaynak: AA

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