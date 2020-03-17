Soma'da insan vücuduna ait 4 parça daha bulundu
Manisa'nın Soma ilçesinde Sevişler Baraj Göleti'nde kesik kol parçası bulunmasının ardından arama çalışmalarında insan bedenine ait kafa ve 3 beden parçası daha bulundu.
17.03.2020 19:46 | Son Güncelleme: 17.03.2020 19:46
Manisa 'nın Soma ilçesinde Sevişler Baraj Göleti'nde kesik kol parçası bulunmasının ardından arama çalışmalarında insan bedenine ait kafa ve 3 beden parçası daha bulundu.
Sevişler Baraj Göleti'nde kesik kol parçası bulunmasının ardından Emniyet, Jandarma , AFAD, deniz polisi dalgıçlarının katıldığı arama çalışmalarında insan bedenine ait kafa ve 3 beden parçası daha bulundu. 7 Şubat'ta kaybolan Özcan Evren'e ait olduğu düşünülen ceset parçaları ekiplerce muhafaza altına alınarak Adli tıpa gönderildi. Ekiplerin bugün tamamladıklarını çalışmalarına yarın devam edeceği kaydedildi.
Olayla ilgili M.T. isimli bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. - MANİSA
Sevişler Baraj Göleti'nde kesik kol parçası bulunmasının ardından Emniyet, Jandarma , AFAD, deniz polisi dalgıçlarının katıldığı arama çalışmalarında insan bedenine ait kafa ve 3 beden parçası daha bulundu. 7 Şubat'ta kaybolan Özcan Evren'e ait olduğu düşünülen ceset parçaları ekiplerce muhafaza altına alınarak Adli tıpa gönderildi. Ekiplerin bugün tamamladıklarını çalışmalarına yarın devam edeceği kaydedildi.
Olayla ilgili M.T. isimli bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. - MANİSA
Kaynak: İHA
Yorumlar
Manşet
Haberler
Haberler
Rize'de umreden dönen 438 kişinin test sonuçları negatif çıktı
Haberler
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan hükümete koronavirüs çağrısı
Haberler
Son dakika: İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 500'e yükseldi
Haberler
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Haberler
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya, İngiltere ve Fransa liderleriyle yaptığı telekonferans sona erdi
Haberler
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil
Haberler
Son Dakika: BDDK, vatandaşlara ve esnafa kredi ödemelerinde kolaylık sağladı
Haberler
Trabzonspor, John Obi Mikel'in sözleşmesini feshetti