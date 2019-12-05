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Soma'da kadın esnaflar, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nü kutladı

Soma Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığının kadın üyeleri, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla düzenlenen programda bir araya geldi.

05.12.2019 15:14 | Son Güncelleme: 05.12.2019 15:14Soma'da kadın esnaflar, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nü kutladı
Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığının kadın üyeleri, 5 Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla düzenlenen programda bir araya geldi.
Soma'da özel bir tesiste gerçekleşen buluşma programında, Soma Esnaf ve Sanatkarlar Odası personeli ile oda üyesi esnaf kadınlar katıldı.
Soma Esnaf ve Sanatkarlar Odası Genel Sekreteri Esin Ayan, "Ticaret hayatına katkı sağlayan, esnaf olarak, çalışan olarak, anne olarak hayatın her alanında yer alan tüm kadınlarımızın bu kutlu gününü kutluyorum." dedi.

Kadın Hakları Günü, Aralık, Soma, Güncel

Kaynak: AA

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