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Soma'da kök hücre bağış kampanyası düzenlendi

Manisa'nın Soma İlçesinde Türk Kızılay Soma Şubesi tarafından 25 yaşındaki lösemi hastası genç için kök hücre ve kan bağışı kampanyası düzenlendi.

28.12.2019 14:52 | Son Güncelleme: 28.12.2019 14:52 Soma'da kök hücre bağış kampanyası düzenlendi
Manisa'nın İlçesinde Türk Kızılay Soma Şubesi tarafından 25 yaşındaki lösemi hastası genç için kök hücre ve kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Kocaeli Üniversitesi Makine Mühendisliği öğrencisiyken 8 ay önce lösemi teşhisi konularak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınan Ömer Deveci için memleketi Soma'da "Donör Ol Hayata ve Ömer'e Umut Ol" kampanyası kapsamında kan ve kök hücre bağış etkinliği yapıldı.
Türk Kızılay Soma Şube Başkanı Aziz Günal, kampanya kapsamında Cengiz Topel Meydanında kurulan stantlarda 3 gün süresince 204 kök hücre ve 274 kan bağışı toplandığını söyledi.

Soma, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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