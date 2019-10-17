Soma'da kök hücre ve kan bağışı

Soma Devlet Hastanesi ve Türk Kızılayı Manisa Şube Başkanlığı iş birliğinde hastane içinde kök hücre ve kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Kızılay'ın kan alma biriminin hastane binası içinde kurduğu standa gelen vatandaşlar ve hastane personeli, gerekli muayeneleri yapıldıktan sonra kan ve kök hücre bağışında bulundu.

Kapmaya kapsamında kendisi de kan ve kök hücre bağışında bulunan hastane Başhekimi Uzm. Dr. Ali Osman Çağlayan, bağışçılara teşekkür etti. Çağlayan, "Kan acil değil sürekli ihtiyaçtır. Tüm vatandaşlarımızı Kızılay'a kan ve kök hücre bağışında bulunmaya davet ediyorum" dedi.

Kaynak: AA