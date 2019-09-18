Haberler » Güncel » Haber

Soma'da maden kazası: 1 ölü

Manisa'nın Soma ilçesinde özel sektöre ait yeraltı maden ocağında meydana gelen iş kazasında 1 işçi hayatını kaybetti.

18.09.2019 19:00Soma'da maden kazası: 1 ölü
Manisa'nın Soma ilçesinde özel sektöre ait yeraltı maden ocağında meydana gelen iş kazasında 1 işçi hayatını kaybetti.
Kaza Manisa'nın Soma ilçesinde bulunan Eynez bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, özel bir firmaya ait maden ocağında tahkimat sökümü sırasında kaza meydana geldi. Kazada maden işçisi Mustafa Şen (35) yıkılan tahkimatların altında kaldı. Ağır yaralanan maden işçisi tahkimatların altından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan evli ve üç çocuk babası Mustafa Şen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şen'in Balıkesir Savaştepe ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(İHA)

Manisa, İşçi, Soma, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:07 Erzurum pasinler zaferi'ne coşkulu kutlama-ek
21:06 Rukiye öğretmen, boşanma aşamasındaki eşini çocuğunu kaçırmakla suçladı
21:04 İstanbul ormanlarındaki 315 kaçak yapı yıkıldı
21:01 İkinci kattan atlayan cezaevi firarisi hükümlü, polisten kaçamadı
21:00 Boşandığı eşini parkta bıçakladı
20:59 Husiler Aramco saldırısının Yemen'den yapıldığı konusunda ısrarlı
20:54 Pompeo, Saudi Aramco saldırısını "savaş nedeni" olarak nitelendirdi