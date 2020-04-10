Soma'da maden ocağında göçük: 1 ölü, 1 yaralı
Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen göçükte bir işçi öldü, bir işçi yaralandı.
10.04.2020 15:29 | Son Güncelleme: 10.04.2020 15:30
Manisa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki bir özel bir maden ocağı işletmesinin galeri bölümü çöktü.
Göçük altında kalan bir işçi öldü, bir kişi yaralı kurtarıldı.
Yaralı işçi, Soma Devlet Hastanesine sevk edildi. Göçük altında kalan iki işçiyi kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Kaynak: AA