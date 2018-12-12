12 Aralık 2018, 21:50
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Soma'da Maden Ocağında Göçük: 10 Yaralı

Soma

MANİSA'nın Soma ilçesinde, kömür madeninde göçük meydana geldi, 10 işçi yaralandı.

MANİSA'nın Soma ilçesinde, kömür madeninde göçük meydana geldi, 10 işçi yaralandı. Yaralanan 10 işçiden 7'si mesai arkadaşları tarafından kurtarılırken, toprak altında kalan 3 işçi ise ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Soma Kömür İşletmeleri'ne bağlı Işıklar Madeni'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle meydana gelen göçük sonucu 10 işçi yaralandı. 7 işçi mesai arkadaşlarının çabasıyla göçüğün altından çıkarılırken, toprak altında kalan 3 madenci ise olay yerine sevk edilen ekipler tarafından kurtarılarak Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - Manisa Manisa,İşçi,Soma
12 Aralık 2018 Çarşamba 21:50