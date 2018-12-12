Soma'da Maden Ocağında Göçük: 10 Yaralı

MANİSA'nın Soma
ilçesinde, kömür madeninde göçük meydana geldi, 10 işçi yaralandı. Yaralanan 10 işçiden 7'si mesai arkadaşları tarafından kurtarılırken, toprak altında kalan 3 işçi ise ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Olay, akşam saatlerinde Soma Kömür
İşletmeleri'ne bağlı Işıklar Madeni'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle meydana gelen göçük sonucu 10 işçi yaralandı. 7 işçi mesai arkadaşlarının çabasıyla göçüğün altından çıkarılırken, toprak altında kalan 3 madenci ise olay yerine sevk edilen ekipler tarafından kurtarılarak Soma Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. - Manisa
Manisa,İşçi,Soma
12 Aralık 2018 Çarşamba 21:50