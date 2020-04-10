Manisa’da madende göçük: 3 ölü, 1 yaralı

Manisa 'nın Soma ilçesinde bugün saat 13:00 sıralarında özel bir şirkete ait maden ocağında üretim faaliyetlerinin bulunmadığı galeri bölümünde yapılan bakım onarım faaliyetleri sırasında göçük meydana geldi. Meydana gelen olayda 3 maden işçisi yaşamını yitirirken, 1 maden işçisi ise yaralı olarak çıkarıldı.

ÖLEN MADENCİNİN CESEDİ MORGA KALDIRILDI

Öte yandan göçük altında yaşamını yitiren maden işçisi Ersin Özdoğan'ın (33) cansız bedeni önce Soma Devlet Hastanesi morguna ardından da otopsi yapılmak üzere Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

2 İŞÇİNİN DAHA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILMASIYLA ÖLÜ SAYISI 3 OLDU

Manisa'nın Soma ilçesinde, özel bir kömür ocağında yapılan bakım ve onarım faaliyeti sırasında meydana gelen göçüğün altında kalan 2 maden işçisinin de cansız bedenine ulaşıldı. Ölen 2 kişiden Salih Ayber'in (36) evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilirken, diğer işçi Erdinç Karaveli'nin (40) de evli olduğu bildirildi. Ayber ve Karaveli'nin cansız bedeni Soma Devlet Hastanesi morguna getirildi. Maden faciasında ölü sayısı 3'e yükseldi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Manisa Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklama da şu ifadelere yer verildi:

"Bugün Soma İlçemizde, bir maden ocağında, üretim faaliyetlerinin bulunmadığı galeri bölümünde yapılan bakım onarım faaliyetleri sırasında meydana gelen göçük sebebiyle 1 maden işçimiz vefat etmiş, 1 maden işçimiz göçük altından hafif yaralı olarak çıkarılmış, göçük altında kalan 2 işçimiz için de kurtarma çalışmaları başlatılmıştı. Yapılan kurtarma çalışmalarına rağmen maalesef göçük altında kalan 2 maden işçimizin de cansız bedenlerine ulaşılmıştır. Göçük altından hafif yaralı olarak çıkarılan maden işçimizin tedavisi yapılarak hastaneden taburcu edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."