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Soma'da maden ocağında göçük: 3 ölü (4)

2 İŞÇİNİN DE CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDIManisa'nın Soma ilçesinde, özel bir kömür ocağında yapılan bakım ve onarım faaliyeti sırasında meydana gelen göçüğün altında kalan 2 maden işçisinin de cansız bedenine ulaşıldı.

10.04.2020 20:57 | Son Güncelleme: 10.04.2020 20:57
Soma'da maden ocağında göçük: 3 ölü (4)

2 İŞÇİNİN DE CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Manisa'nın Soma ilçesinde, özel bir kömür ocağında yapılan bakım ve onarım faaliyeti sırasında meydana gelen göçüğün altında kalan 2 maden işçisinin de cansız bedenine ulaşıldı. Ölen 2 kişiden Salih Ayber'in (36) evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilirken, diğer işçi Erdinç Karaveli'nin (40) de evli olduğu bildirildi. Ayber ve Karaveli'nin cansız bedeni Soma Devlet Hastanesi morguna getirildi. Maden faciasında ölü sayısı 3'e yükseldi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Manisa Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklama da şu ifadelere yer verildi:

"Bugün Soma İlçemizde, bir maden ocağında, üretim faaliyetlerinin bulunmadığı galeri bölümünde yapılan bakım onarım faaliyetleri sırasında meydana gelen göçük sebebiyle 1 maden işçimiz vefat etmiş, 1 maden işçimiz göçük altından hafif yaralı olarak çıkarılmış, göçük altında kalan 2 işçimiz için de kurtarma çalışmaları başlatılmıştı. Yapılan kurtarma çalışmalarına rağmen maalesef göçük altında kalan 2 maden işçimizin de cansız bedenlerine ulaşılmıştır. Göçük altından hafif yaralı olarak çıkarılan maden işçimizin tedavisi yapılarak hastaneden taburcu edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Cemil SEVAL- Serkan ÖZDEMİR/SOMA (Manisa),


Kaynak: DHA

Etiketler: Maden, Soma, Güncel
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