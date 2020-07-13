Soma’da mahalle sakinlerinden su eylemi

Manisa'nın Soma ilçesinde bir grup mahalle sakini içme suyu sıkıntısı çektiklerini iddia ederek eylem yaptı.

Cenkyeri Mahallesi'ndeki su deposu önünde toplanan grup, taşıdıkları dövizlerde yaşadıkları su sıkıntısına dikkati çekti.

Mahalle muhtarı Arif İnan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgedeki su sorununun bir türlü çözülemediğini ifade etti.

Tankerle su taşındığını dile getiren İnan, "Elimizdeki şişelerde bulunan sular 2 saatte bu kadar doluyor ve tamamen çamur. Bazı sokaklarda da kanalizasyon alt yapısı yok. 15 gün önce yeni bir kuyu buldular ama onun depoya taşınması için alt yapı çalışmasını da hala yapmadılar." şeklinde konuştu.

Mahalle sakini Nagihan Yıldız da 7 gündür sularının hiç akmadığını vurguladı.

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ise su sıkıntısı yaşanan bölgenin Soma'nın 5 bin nüfuslu en büyük kırsal mahallesi olduğunu kaydetti.