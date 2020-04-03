Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Soma'da öğrenciler dünya ressamlarının eserlerini canlandırdı

Manisa'nın Soma ilçesinde Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu öğrencileri sanat dersleri kapsamında dünyaca ünlü ressamların eserlerini evlerinde canlandırdı.

03.04.2020 13:58 | Son Güncelleme: 03.04.2020 14:04
Soma'da öğrenciler dünya ressamlarının eserlerini canlandırdı
Manisa 'nın Soma ilçesinde Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu öğrencileri sanat dersleri kapsamında dünyaca ünlü ressamların eserlerini evlerinde canlandırdı.
Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu 3/D sınıfı öğrencileri, evlerinde devam ettikleri uzaktan eğitim kapsamında sanat etkinlikleri de düzenliyor.
Öğrenciler, Abidin Dino, Osman Hamdi Bey, Frida Kahlo, Van Gogh gibi ressamların dünyaca ünlü eserlerini, canlandırdı.
Soma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Zor günler geçirdiğimiz bu günlerde çocuklarımızı ve velilerimizi kaygılarından, endişelerinden biraz uzaklaştırmak için Soma Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu 3/D Sınıfı öğrencilerimiz ile uzaktan eğitim sanat etkinlikleri kapsamında Türk ve dünya ressamlarının eserlerinden seçip evlerimizde canlandırdık." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Mehmet Akif Ersoy, Abidin Dino, Manisa, Soma, Kültür Sanat
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› kultur-sanat ››Soma'da öğrenciler dünya ressamlarının eserlerini canlandırdı - Haberler

kultur-sanat Manşet

Haberler

Son Dakika kultur-sanat Haberleri

15:51: Samsun'da otomobil çekiciye çarptı: 1 yaralı - Haberler 15:51: Johnson'dan karantina açıklaması: Hala ateşim var, izolasyona devam edeceğim - Haberler 15:50: ABD'de Covid 19 ile ilgili son durum - Haberler 15:50: Google Duo Ses Kalitesini Yapay Zeka ile Güçlendirecek - Haberler 15:50: Xiaomi Redmi Note 9S MFF 2020 Limited Edition Duyuruldu! - Haberler 15:35: Son Dakika: Diyanet: Her hafta bir camide temsilen cuma namazı kılınacak 14:53: Soylu'nun talimatını verdiği 65 yaş üstü yasağının fikir babası Mansur Yavaş'mış 14:53: Soylu'nun talimatını verdiği 65 yaş üstü yasağının fikir babası Mansur Yavaş'mış - Haberler 13:52: İmamoğlu'ndan Erdoğan'a "kampanya" cevabı: İBB devletin ta kendisidir - Haberler 13:12: Son dakika: Selahattin Demirtaş için koronavirüs sebebiyle tahliye başvurusu yapıldı - Haberler 12:36: Erzurum'da koronavirüs nedeniyle 3 veya daha fazla kişinin yan yana dolaşması yasaklandı - Haberler 12:30: Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 8 aylık hamile kadının bebeği de kurtarılamadı - Haberler