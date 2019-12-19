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Soma'da öğrencilere "Kendin Yap" eğitimi

Soma'da öğrencilerin becerilerinin artırılması amacıyla yürütülen Kendin Yap Projesinin bilgilendirme toplantısı yapıldı.

19.12.2019 16:52 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:58 Soma'da öğrencilere
'da öğrencilerin becerilerinin artırılması amacıyla yürütülen Kendin Yap Projesinin bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Valiliği ve Zafer Kalkınma Ajansı'nın (ZEKA) yanı sıra Demir Export A.Ş ve Fernas İnşaat firmalarının ortaklığıyla başlatılan projeyle Soma'daki öğrenciler, robotik, kodlama, 3 boyutlu tasarım, ahşap tasarımı, mobil uygulama ve oyun geliştirme, STEM gibi çeşitli eğitimler alacak.
Soma Kaymakamı Ahmet Altıntaş, toplantıdaki konuşmasında güncel ihtiyaçlar doğrultusunda yenilikçilik, yaratıcılık ve üretkenlik odaklı becerilerin geliştirileceği projenin ilçe için önemli kazanımlar yaratacağını dile getirdi.
Proje koordinatörlüğünü de yürüten İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil Can da "Bu gibi projeler sayesinde Milli Eğitim Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonu amaç ve hedefleri ile örtüşecek önemli bir misyonu yerine getireceğiz" dedi.

Demir Export, Manisa, Soma, Güncel

Kaynak: AA

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