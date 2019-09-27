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Soma'da okul kantinlerine denetim

Manisa'nın Soma ilçesinde Soma Belediyesi Zabıta Ekipleri, Gıda Mühendisi eşliğinde okul kantinlerine denetim gerçekleştirdi.

27.09.2019 15:05Soma'da okul kantinlerine denetim
Manisa'nın Soma ilçesinde Soma Belediyesi Zabıta Ekipleri, Gıda Mühendisi eşliğinde okul kantinlerine denetim gerçekleştirdi.

Yapılan denetimde öncelikle iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı kontrol edilerek, ruhsatı olmayan işletmelerin veya ruhsat değişikliği yapılacak olan kantinlerin Ruhsat Denetim Müdürlüğü'nden ruhsatlarını almaları konusunda uyarı verilirken, çalışanların Hijyen Eğitim Belgeleri, fiyat listeleri, iş önlüğü giyip giymedikleri, kantinin genel temizliği, rafların temizliği, tost makinesi, ızgara gibi ekipmanların temizliği, gıda ve temizlik malzemelerinin muhafaza şartları, raflarda satışa sunulan tüm gıda ürünlerinin son kullanma tarihleri ve gıda ürünlerinin etiketli olup olmadığı kontrol edildi.

Belediye ekipleri denetimde ayrıca doğal maden suları hariç, enerji yoğunluğu yüksek, besin değeri düşük olan (enerji içecekleri, gazlı ve kolalı içecekler) ile kızartma ve cips satışlarının yapılmaması, bunların yerine Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan onaylı süt, ayran, yoğurt, meyve suyu, taze sıkılmış meyve suyu ve tane ile satışı yapılabilen meyvelerin bulundurulması konusunda bilgilendirme yaptı.

Ekipler tarafından denetimlerin hala devam ettiği açıklanırken şuana kadar toplamda 19 adet okul kantininin denetlendiği bildirildi. 3 adet okul kantinine gazlı içecek satılmaması konusunda uyarı verilirken, 2 adet okul kantini işletmecisine de ruhsatı olmadığı için cezai işlem uygulandı. Denetlemelere ilçedeki diğer iş yerlerinde de devam edileceği bildirildi. - MANİSA

Soma Belediyesi, Manisa, Soma, Güncel

Kaynak: İHA

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