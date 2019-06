Soma'da ölen madencilerin çocukları babalarının mezarlarını ziyaret etti

MANİSA'nın Soma ilçesinde 5 yıl önce yaşanan faciada ölen 301 madencinin çocukları, ' Babalar Günü öncesinde burukluk yaşıyor. Babasının mezarını ziyaret edip, karanfil bırakan Şirin Yıldırım (11), "Sokakta görüyorum, çocuklar babalarına sarılıyor. Benim sarılacak babam yok. Kokusunu çekeceğim bir babam yok" dedi. Manisa 'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014 tarihinde yaşanan ve 301 madencinin hayatını kaybettiği faciada yetim kalan çocuklar, 5 yıldır Babalar Günü'nü buruk yaşıyor. İzmir 'in Kınık ilçesinin kırsal Elmadere Mahallesi'nde yaşayan ve faciada aynı kaderi yaşayan 11 madencinin geride bıraktığı 23 çocuktan bazıları, babalarının mezarlarını ziyaret ederek, dua okudu. İlkay Yıldırım'ın çocukları Sevcan (12) ve Sercan Yıldırım(11) ile Doğan Yıldırım'ın çocukları Şirin(11), Hüseyin (9) ve Ceyhun Yıldırım(6) da babalarının Elmadere Maden Şehitliği'ndeki mezarları başına giderek, Babalar Günü'nü kutladı. Babalarının mezarlarına karanfil bırakan çocuklar, dua etti.'BABAM GELSE DÜNYALAR BENİM OLUR'İlkay Yıldırım'ın kızı Sevcan Yıldırım, "Babamı çok seviyordum. Öldüğünde küçüktüm. Tam anlayamamıştım. Şimdi her geçen gün acısını daha iyi anlıyorum. O'nu hiç unutmayacağım. Madenin patronu Can Gürkan 'ın çocukları bugün babasının yanında boynuna sarılıyor. Ama biz babamızın mezarının başındayız. Babam bugün madenden çıkıp, gelse ona 'hoş geldin', der, boynuna sarılırdım. Babam karşıma çıksa, 'Ben ölmedim' dese dünyalar benim olur" dedi. İlkay Yıldırım'ın oğlu Sercan Yıldırım ise "Babam yanımda olsaydı, onu hiç üzmezdim. Onunla çok iyi günler geçirirdik. Babam suçsuz yere öldü. Çok üzülüyorum. Adaletin yerini bulmasını istiyorum" diye konuştu.'SARILACAK BABAM YOK'Doğan Yıldırım'ın çocuklarından Şirin Yıldırım da sokakta babasına sarılan çocukları görünce çok üzüldüğünü belirterek, "Babamı kaybettiğimde altı yaşındaydım. Babam çok iyi biriydi. Bizi çok severdi. Bizim çektiğimiz acıyı kimse bilemez. Çünkü bizim babamız öldü. Sokakta görüyorum, çocuklar babalarına sarılıyor. Benim sarılacak babam yok. Kokusunu çekeceğim bir babam yok. Babamı çok özledim ve onu çok seviyorum. Babalar Günü'nde onun mezarına gelip, karanfil bıraktık. Mezarının üstündeki toprağı sevmekle yetindik. Dua ettik" dedi.Doğan Yıldırım'ın bir diğer çocuğu Hüseyin Yıldırım ise, babası öldüğünde 4 yaşında olduğunu dile getirerek, "Babam öldüğünde çok küçüktüm. Patlama olmuş. Kaçabilen kaçmış ama babam kaçamamış. Keşke babam burada olsaydı da ona sıkıca sarılsaydım" şeklinde konuştu.

- İzmir