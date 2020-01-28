Haberler » Güncel » Soma'da şehit olan madencilerin aileleri, Kobe Bryant'ı andı - Haber

Soma'da şehit olan madencilerin aileleri, Kobe Bryant'ı andı

Manisa'nın Soma ilçesinde 2014'te meydana gelen faciada şehit olan 301 madencinin aileleri, helikopter kazasında hayatını kaybeden Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) efsane oyuncularından 41 yaşındaki Kobe Bryant'ı anma etkinliği düzenledi.

28.01.2020 20:43 | Son Güncelleme: 28.01.2020 20:45
'nın ilçesinde 2014'te meydana gelen faciada şehit olan 301 madencinin aileleri, helikopter kazasında hayatını kaybeden Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) efsane oyuncularından 41 yaşındaki Kobe Bryant'ı anma etkinliği düzenledi.
Cengiz Topel Meydanı'nda toplanan bir grup şehit ailesi, ellerinde basket topları ve "Her zaman hatırlanacaksın, Huzur içinde uyu" pankartıyla Bryant'a dua etti.
Soma Kaymakamı Ahmet Altıntaş, burada yaptığı konuşmada, "Soma'da yaşanan maden faciasında Somalı'ları unutmayarak yaptığı paylaşımla acımızı paylaşan Bryant'a bizler de vefa örneği göstermek adına madenci ailelerimizle bir araya geldik." dedi.
Belediye Başkanı Ali Tulup da Bryant'ın, "İyi niyetlerim ve dualarım, Soma'daki maden felaketinden zarar görenlerle" paylaşımına atıfta bulunarak, "Bizlerin acısını paylaşıp desteğini hissettiren, büyük adamı Kobe Bryant'ın trajik ölüm haberi karşısında bizler de acımızı, üzüntümüzü paylaşıyoruz." diye konuştu.
Maden şehitlerinin eşleri ve çocukları da etkinlikte duygusal anlar yaşadı.
Programa, Maden İş Sendikası Soma Şubesi yönetimi de katıldı.
Soma'da şehit olan madencilerin aileleri, Kobe Bryant'ı andı

Kobe Bryant, Manisa, Soma, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

17:08  Zümra isminin anlamı - Zümra ne demek?
16:24  Mahzun nasıl yazılır? TDK'ya göre mahsun mu, mahzun mu?
16:23  Trabzonspor'un eski oyuncusu Ömer Kerim Ali Rıza kimdir? Ömer Rıza nereli, kaç yaşında?
16:16  Nalet nasıl yazılır? TDK'ya göre lanet mi, nalet mi?
15:56  Sergen Yalçın'ın yardımcısı Murat Şahin kimdir? Murat Şahin hayatı ve biyografisi!
28.01.2020 22:07:54