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Soma'da sentetik hap satan 2 şüpheli tutuklandı

Manisa'nın Soma ilçesinde, sentetik hap sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

22.02.2020 14:56 | Son Güncelleme: 22.02.2020 15:52Soma'da sentetik hap satan 2 şüpheli tutuklandı
'nın ilçesinde, sentetik hap sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, Soma'da 2 aylık teknik takip ile uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, F.Z. (27) ve R.E.'nin (24) uyuşturucu özelliği olan sentetik hapları sattığını tespit ederek şüphelileri gözaltına aldı.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Manisa, Soma, Güncel

Kaynak: AA

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