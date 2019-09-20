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Soma'da toplu sünnet töreni düzenlendi

Manisa'nın Soma İlçesinde düzenlenen Karaelmas Kültür ve Sanat Festivali kapsamında toplu sünnet töreni düzenlendi.

20.09.2019 09:54Soma'da toplu sünnet töreni düzenlendi
Manisa'nın Soma İlçesinde düzenlenen Karaelmas Kültür ve Sanat Festivali kapsamında toplu sünnet töreni düzenlendi.
Soma ilçesinde bu yıl 16'sı düzenlenen Karaelmas Kültür ve Sanat Festivali'nin 6'ıncı gününde Soma Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle devam ediyor.
Festival kapsamında düzenlenen toplu sünnet töreninde 14 çocuk sünnet ettirildi. Soma 13 Eylül Parkında düzenlenen mehter gösterisi eşliğinde yapan pilav ikramı ile başlayan sünnet töreninde, sünnet çocukları ve aileleri mehter ile Cengiz Topel Meydanına kortej ile yürüdüler.
Sünnet töreni programı Cengiz Topel Meydanında gerçekleşen Kuran-ı Kerim tilaveti ve Sanatçı Murat Belet tarafından verilen tasavvuf müziği konseri ile son buldu.

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Kaynak: AA

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