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Soma'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Manisa'nın Soma ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı.

27.02.2020 10:36 | Son Güncelleme: 27.02.2020 10:36Soma'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı
'nın ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Suçlarla Mücadele Şubesi ve Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince ortak başlatılan çalışmada bir ihbarı değerlendiren ekipler, bir adrese operasyon düzenledi.
Narkotik köpeği Vita'nın da katıldığı operasyonda şüpheli A.K, gözaltına alındı. Operasyonda, 3 uyuşturucu hap, 3 gram esrar, 10 gram metamfetamin ve uyuşturucu için kullanılan düzenekler ele geçirildi.
Zanlı A.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Narkotik, Manisa, Soma, Güncel

Kaynak: AA

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