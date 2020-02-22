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Soma'daki kampanyada 558 kök hücre bağışı yapıldı

Manisa'nın Soma ilçesinde 28 yaşındaki lenfoma kanseri hastası İlayda Gürleyen için düzenlenen "Köklerinde İyilik var" isimli bağış kampanyasında 3 günde 558 kök hücre bağışı yapıldı.

22.02.2020 09:46 | Son Güncelleme: 22.02.2020 09:46Soma'daki kampanyada 558 kök hücre bağışı yapıldı
'nın ilçesinde 28 yaşındaki lenfoma kanseri hastası İlayda Gürleyen için düzenlenen "Köklerinde İyilik var" isimli bağış kampanyasında 3 günde 558 kök hücre bağışı yapıldı.
Kızılay Manisa Kan Bağış Merkezi tarafından Soma Şubesi organizasyonu ile düzenlenen kan ve kök hücre bağış etkinliğine, İlayda Gürleyen'in ailesi, arkadaşları, sivil toplum örgütü üyelerinin yanında Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları da katıldı.
Genç Fenerbahçe ve Ultraslan taraftar grupları, İlayda için birlik ve beraberlik pozu verdi.
İlayda'nın eşi Kaan Gürleyen, gazetecilere yaptığı açıklamada kampanyaya destek veren herkese teşekkür ettiklerini ifade etti.
"Eşim İlayda ve onun gibi kök hücre nakli bekleyen kardeşlerimiz için düzenlediğimiz kampanya yağmura, soğuya rağmen yoğun ilgi gördü. Üç günün sonunda 558 adet kök hücre ve 209 adet kan bağışı toplandı. Kampanyamız Pazartesi ve Salı günü de devam edecektir." diye konuştu.
Gürleyen, ayrıca bu kampanya esnasında bir sevindirici aldıklarını da kaydederek, "Eşim için kök hücre bağışında bulunan İzmir'de bir akrabamız, Elazığ'da 16 yaşında bir kardeşimize uyum sağladığını ve donör olduğunu öğrendik. Bu bizi çok mutlu etti." dedi.

Manisa, Soma, Güncel

Kaynak: AA

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