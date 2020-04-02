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Soma'daki kömür madeninde koronavirüs tedbirleri

Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren İmbat Madencilik, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yer üstündeki faaliyetlerini durdurduğunu, ocaklarda ise iş güvenliğinin gerektirdiği zaruri faaliyetler için asgari personelle çalışıldığını duyurdu.

02.04.2020 13:20 | Son Güncelleme: 02.04.2020 13:20
Soma'daki kömür madeninde koronavirüs tedbirleri
Manisa 'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren İmbat Madencilik, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yer üstündeki faaliyetlerini durdurduğunu, ocaklarda ise iş güvenliğinin gerektirdiği zaruri faaliyetler için asgari personelle çalışıldığını duyurdu.
Şirketten yapılan açıklamada, koronavirüs gündemi sonrası şirket bünyesinde Pandemi Eylem Planı hazırlandığı ifade edildi.
Buna göre girişlerde termal kamera gözetimi, sosyal mesafenin korunması, koruyucu donanımların kullanılması ve dezenfeksiyon konusunda hızla uygulamaya geçildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"1 Nisan tarihi itibarıyla yer üstü kömür hazırlama ve zenginleştirme tesisinde sevkiyat dahil bütün faaliyetler durdurulmuştur. Ocaktaki zaruri işlerin yürütülmesi kaçınılmaz bir gerekliliktir. Bu bağlamda olağanüstü koşullardaki zaruri faaliyetler asla üretim faaliyeti olarak nitelendirilmemelidir. Doğal şartlar nedeniyle asla kendi kaderine bırakılamayacak olan yer altı işletmemizdeki faaliyetler, üretim amaçlı değil, tamamen iş güvenliğinin gereklerini yerine getirebilme adına zaruri personelle idame ettirilmektedir."
Bu süreçte kimsenin işten çıkarılmadığı vurgulanan açıklamada, şöyle denildi:
"İşçi-işveren ilişkisinin sürdürülmesi temeline dayanarak hiçbir çalışanımızın iş akdi sonlandırılmamıştır. Hiçbir çalışanımız kendi isteği olmadan ücretsiz izne ayrılmamıştır. İsteyen çalışanlarımıza yıllık ücretli izinleri verilmiştir. Yıllık izni bulunmayan çalışanlarımız için kısa çalışma ödeneğinden faydalandırılmak üzere gerekli başvuru da yapılacaktır."
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Kaynak: AA

Etiketler: İmbat Madencilik, Manisa, Soma, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››Soma'daki kömür madeninde koronavirüs tedbirleri - Ekonomi

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