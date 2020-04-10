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Soma'daki maden kazasında ölü sayısı 3'e yükseldi

Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen maden kazasında göçük altında kalan 2 madencinin daha cansız bedenlerine ulaşılması ile hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

10.04.2020 20:01 | Son Güncelleme: 10.04.2020 20:02
Soma'daki maden kazasında ölü sayısı 3'e yükseldi
Manisa 'nın Soma ilçesinde meydana gelen maden kazasında göçük altında kalan 2 madencinin daha cansız bedenlerine ulaşılması ile hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Edinilen bilgiye göre, madenin faaliyette bulunmayan bir bölümünde çalışma yapıldığı sırada göçük meydana geldi. İşçilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kurtarma çalışmaları sırasında ilk olarak maden işçisi Ersin Özdoğan'ın cansız bedeni çıkarılırken, 1 madenci de yaralı olarak kurtarıldı. Göçük altında kalan 2 madenci için kurtarma çalışması başlatıldı. Göçük altında kalan madenciler Erdinç Karaveli ve Salih Ayber'in de cansız bedenlerine ulaşıldı. Madencilerin cenazeleri Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, yaralı işçinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, yaşanan maden kazasına ilişkin İmbat Madencilik AŞ tarafından yazılı açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Şirketimizin Soma ilçesinde faaliyette bulunduğu yeraltı kömür ocağında 10.04.2020 Cuma günü saat 11.00 civarında yer altında bakım-onarım faaliyetleri yapılan galeride göçük meydana gelmiştir. Meydana gelen elim kazada 4 çalışanımız göçük altında kalmış, kurtarma çalışmalarıyla bir arkadaşımız sağ olarak çıkarılmış, ancak maalesef üç arkadaşımız vefat etmiştir. Olay adli makamlara intikal etmiş ve inceleme başlatılmıştır. Dünyada ve ülkemizde pandemi ile mücadele kapsamında sadece zorunlu işlerin sürdürüldüğü bir ortamda işletmemizde de yaklaşık 1 aydır üretim haricinde tamamen iş güvenliğinin gereklerini yerine getirebilme adına zaruri personelle zorunlu işler sürdürülmektedir. Bu kapsamda galerideki bakım onarım çalışmaları esnasında meydana gelen bu olayda hayatını kaybeden arkadaşlarımıza öncelikle Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, iş arkadaşlarına ve sevenlerine sabırlar diliyoruz. Pandemi nedeniyle içinde bulunduğumuz bu zor günlerde böyle bir olayla karşılaşmamız hem şirketimizi hem de bütün çalışanlarımızı ve ailelerini derin bir üzüntüye sevk etmiştir. Bu aşamadan sonra şirketimiz bütün imkanlarıyla elim kaza sonucu kaybettiğimiz çalışma arkadaşlarımızın ailelerinin yanında olacaktır. Başta vefat eden arkadaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve bütün madencilik camiasına başsağlığı diliyoruz" denildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Manisa, Soma, 3. Sayfa
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