Manisa ve Kütahya'da faaliyet gösteren termik santrallere, bacalara filtre takmadığı için mühür vuruldu

Manisa'nın Soma ilçesindeki termik santrale, verilen 1 aylık süreye rağmen bacalara filtre takılmaması nedeniyle gece yarısı mühür vuruldu. Termik santralin mühürlenip, faailiyetinin durdurulmasıyla bölgede sessizlik hakim oldu.

Türkiye'nin çeşitli illerindeki yaklaşık 15 termik santrale baca filtresi takılmasını 2,5 yıl daha erteleyen kanun teklifi, AK Parti ve MHP'lilerin oylarıyla kabul edildi. Çevrecilerin de büyük tepki gösterdiği kanun teklifi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçen yıl aralık ayının başında veto edildi.

VATANDAŞ MEMNUNİYETLE KARŞILADI

İçinde her birinde 1 buhar türbini jeneratörü, 1 kazan, 1 kondeser, 1 soğutma kulesi olan ve 165 megawatt gücünde 6 ünitesi bulunan Soma Termik Santrali'nin hava kirliliğine neden olduğunu söyleyen yöre halkı, kararın veto edilmesini sevinçle karşıladı. Vatandaşlar, 2 ünitesi 1 bacaya bağlı olan santralin bacalarına filtre takılması halinde ilçede sağlık sorunlarının azalacağını kaydettiler.

1 AY SÜRE TANINDI

Yetkililer de termik santraldeki 3 bacaya filtre takılması için 1 ay süre verdi. Süre 1 Ocak'ta doldu ancak bacalara filtre takılmadı. Bunun üzerine harekete ekipler, gece yarısı harekete geçti. Yetkiller, yeni yılın ilk dakikalarında polis ekipleri eşliğinde gittikleri Soma Termik Santrali'ni, mühürleyerek faaliyeti durdurdu.

KÜTAHYA'DA 2 TERMİK SANTRALE MÜHÜR VURULDU

Kütahya'nın Seyitömer beldesi ile Tavşanlı ilçesinin Tunçbilek beldesinde faaliyet gösteren 2 termik santral, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri tarafından 'Geçici faaliyet belgesi' olmadığı için mühürlenerek üretim faaliyetleri durduruldu.

Edinilen bilgiye göre, Kütahya Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sabah saatlerinde özel bir şirket tarafından işletilen Kütahya merkeze bağlı Seyitömer beldesinde ve Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesinde faaliyet gösteren termik santrallerde denetim yaptı. Ekiplerin denetimleri sonucu, "Geçici faaliyet belgesi" bulunmadığı belirlenen işletmeler mühürlenerek üretim faaliyetleri durduruldu. Her iki santralde de teknik olarak 15 saat boyunca üretimde aksama olmayacağı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partinin MKYK toplantısı sürerken kameraların karşısına geçmiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Meclis'ten geçen; 15 ilde bulunan termik santrallerin bacalarına filtre takılmasının 2,5 yıl daha uzatılması kararını veto ettiğini duyurmuştu. Erdoğan'ın 24 Haziran 2018 tarihinde göreve geldiği günden itibaren ilk vetosu, kendi partisi ve iktidar ortağı MHP'li vekillerin aldığı ortak karara geldi.

YASAYA "EVET" DİYEN VEKİLLER TEŞEKKÜR ETMİŞTİ

Meclis'ten geçen termik santrallerin baca filtrelerinin takılmasını erteleyen kanun teklifini kabul eden AK Parti ve MHP milletvekilleri, tasarıyı veto eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etmişti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan önce sağlık, önce insan diyerek Afşin-Elbistan Termik Santralleri'nin bacalarına filtre takılmasını erteleyen düzenlemeyi veto etti. Cumhurbaşkanımıza tüm Kahramanmaraşlılar adına şükranlarımızı sunuyorum" ifadelerini kullanmıştı.