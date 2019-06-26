26.06.2019 15:45
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Soma'daki yurt inşaatının yüzde 80'i tamamlandı

Soma

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından Manisa'nın Soma ilçesinde yaptırılan 300 yataklı öğrenci yurdu inşaatının yüzde 80'i tamamlandı.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından Manisa 'nın Soma ilçesinde yaptırılan 300 yataklı öğrenci yurdu inşaatının yüzde 80'i tamamlandı.
Soma Belediye Başkanı Ali Tulup , Turgutalp Mahallesi'ndeki yurt inşaatında incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.
Tulup, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrenci yurdunun Soma'ya fakülte kurulması yolunda önemli bir yatırım olduğunu söyledi.
Yurt inşaatının yüzde 80'inin tamamlandığını hatırlatan Tulup, 10 bin metrekare arsa üzerine yapılan öğrenci yurdunun modern bir şekilde inşa edildiğini kaydetti.
Kaynak: AA
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