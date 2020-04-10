Soma'dan maden ocağında göçük: 1 ölü (2)
KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYORManisa'nın Soma ilçesinde özel bir kömür ocağında yaşanan göçükte yaşamını yitiren işçinin 1 çocuk babası Ersin Özdoğan olduğu bildirildi.
10.04.2020 15:15 | Son Güncelleme: 10.04.2020 15:15
KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir kömür ocağında yaşanan göçükte yaşamını yitiren işçinin 1 çocuk babası Ersin Özdoğan olduğu bildirildi. Öte yandan yerin 400 metre altında göçük altındaki 2 işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: DHA