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Soma'dan maden ocağında göçük: 1 ölü, 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor

MANİSA'nın Soma İlçesinde özel bir maden ocağında göçük meydana geldi.

10.04.2020 13:58 | Son Güncelleme: 10.04.2020 13:58
Soma'dan maden ocağında göçük: 1 ölü, 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor

MANİSA'nın Soma İlçesinde özel bir maden ocağında göçük meydana geldi. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişinin ise kurtarılma işlemi devam ediyor.

Olay, Soma ilçesinde bugün saat 13: 00 sıralarında meydana geldi. Özel bir şirkete ait maden ocağında üretim faaliyetlerinin bulunmadığı galeri bölümünde yapılan bakım onarım faaliyetleri sırasında göçük meydana geldi. Meydana gelen olayda 1 maden işçisi yaşamını yitirirken, 1 maden işçisi ise yaralı olarak çıkarıldı. Göçük altında bulunan 2 maden işçisinin kurtarılma çalışmaları ise devam ediyor.

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Cemil SEVAL/MANİSA,-


Kaynak: DHA

Etiketler: Soma, Güncel
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