Soma Deniş Mahallesi taşınıyor

Manisa
'nın Soma
ilçesinde, kurulu açık ocak kömür madeni nedeniyle taşınması gündemde olan Deniş Mahallesi sakinleri ile Türkiye Kömür İşletmeleri ve maden firması yetkilileri, Soma Kaymakamı Ahmet Altıntaş
öncülüğünde düzenlenen toplantıda bir araya geldi.
Deniş Mahallesi kahvehanesinde bir araya gelen taraflar, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup'un da katıldığı toplantıda taşınma konusundaki sorunları tartıştı.
Deniş Mahallesi'nin Avdan Mahallesi ile Hacıyusuflar Mahallesi arasındaki alana taşınması ve kamulaştırılması ile ilgili mahalle sakinlerini bilgilendiren Kaymakam Altıntaş ve beraberindeki heyet, mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi.
Deniş Mahalle Muhtarı Mehmet Ali İri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 310 yıllık tarihi olan mahallerinde 130 olan hane sayısının, açık ocak maden sahası ve parsel parsel yapılan kamulaştırmalardan dolayı 40'a düştüğünü söyledi.
Mahallenin taşınması konusunda ilk olarak toplu kamulaştırma kararı alındığını dile getiren Mehmet Ali İri, "Sahayı işleten özel firma daha sonra TKİ'ne çalıştırma planına göre kamulaştırma yapılsın talebi iletmiş. Bu da TKİ tarafından kabul edilmiş ve şu anda kamulaştırma bu yönde devam ediyor. Mahallemizin talebi toplu kamulaştırma. Bunu da Kaymakamlığımız nezdinde yapılan toplantıda dile getirdik." dedi.
Mahalle sakinlerinden Gökhan Metin ise mahallelerinin taşınmasının 4 yıldır gündemde olduğunu dile getirerek, "4 yıldır taşınma gerçekleşmedi. Toplu kamulaştırma kararına rağmen parsel parsel kamulaştırma yapıldı. Mahallelimizin talepleri kurumlar ve firmalar tarafından göz ardı edilince, Kaymakamımızdan görüşme talep ettik. O da tarafların muhataplarını mahallemizde bir araya getirdi sağ olsun." şeklinde konuştu.