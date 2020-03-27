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Soma Devlet Hastanesinde koronavirüs tedbirleri

Soma Devlet Hastanesi girişine koronavirüs önlemleri kapsamında acil durum çadırı kuruldu.

27.03.2020 13:40 | Son Güncelleme: 27.03.2020 13:40
Soma Devlet Hastanesinde koronavirüs tedbirleri
Soma Devlet Hastanesi girişine koronavirüs önlemleri kapsamında acil durum çadırı kuruldu.
Başhekim Uzman Doktor Ali Osman Çağlayan, koronavirüs salgını ile ilgili hastane bünyesinde alınan yeni tedbirleri açıkladı.
Hastanede çalışan sayısının acil ve zorunlu hizmetleri yürütecek şekilde düzenlendiğini, bazı polikliniklerde hizmetlerin dönüşümlü olarak verileceğini aktaran Çağlayan, "Polikliniğe gelmek zorunda olan tüm hastalarımızın kapı girişinde ateş ölçümü yapılacak ve Covid-19 hastalığı sorgulaması yapılacaktır. Hastalarımızın bekleme alanlarında birbirlerinden en az 1,5 metre mesafe olacak şekilde oturmaları gerekmektedir" diye konuştu.

Acil durumlar dışında kimenin evinden çıkmaması gerektiğine dikkat çeken Çağlayan açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

"Aile hekimleri ve hastanelere gelmemeniz hususunu hatırlatmak istiyorum. Acil olmadıkça gelmeyin. Unutmayalım ki alınan tüm önlemler siz vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenliği içindir. Sağlık çalışanlarımız sizin için görev başındadır. Sizlerden tek isteğimiz evde kalmanızdır."
Öte yandan, Soma Devlet Hastanesi acil servisinin ayakta hasta giriş kapısına acil durum çadırı kuruldu.

Türk Kızılayı Soma Şubesi tarafından kurulan çadırda acile gelen tüm hastaların Covid-19 sorgulaması yapılıyor, şüpheli hastalarla ilgili işlemler başlatılıyor.
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Kaynak: AA

Etiketler: Soma Devlet Hastanesi, Koronavirüs, Soma, Sağlık

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