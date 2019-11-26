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Soma Devlet Hastanesinde tiyatro oyunuyla akciğer kanserine dikkat çekildi

Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla Soma Devlet Hastanesinde Göğüs Hastalıkları Servisi çalışanlarının kaleme aldığı ve oynadığı "Klarnetçi Hüsnü'nün Hazin Sonu" adlı amatör tiyatro oyunu, sergilendi.

26.11.2019 10:36 | Son Güncelleme: 26.11.2019 10:36Soma Devlet Hastanesinde tiyatro oyunuyla akciğer kanserine dikkat çekildi
Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla Devlet Hastanesinde Göğüs Hastalıkları Servisi çalışanlarının kaleme aldığı ve oynadığı "Klarnetçi Hüsnü'nün Hazin Sonu" adlı amatör tiyatro oyunu, sergilendi.
Soma Devlet Hastanesi Konferans Salonu'nda sergilenen oyunu, Kaymakam Ahmet Altıntaş, hastane çalışanları ve tiyatroseverler izledi. Oyunda kanserde erken tanının önemi ve sigaranın zararları vurgulandı.
Başhekim Uzman Dr. Ali Osman Çağlayan da yaptığı konuşmada, akciğer kanserinin tüm dünyada ölümlere en çok neden olan kanser türü olduğuna işaret etti.
Hemşire Sevcan Torun da katılımcılara akciğer kanseri konusunda bir sunum yaptı.

Soma, Sağlık

Kaynak: AA

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