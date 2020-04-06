Soma Devlet Hastanesine hayırsever desteği devam ediyor

Soma Devlet Hastanesine hayırsever vatandaş ve firmalar tarafından malzeme ve ekipman bağışı yapıldı.

Soma Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ali Osman Çağlayan , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında hastaneye yapılan bağışların devam ettiğini belirtti.

İlçedeki beyaz eşya bayisi Sommar'ın hastaneye çamaşır makinesi, mini buzdolabı, kurutucu ve küçük ev aletleri bağışladığını, Soma Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) üretilen yüz koruyucu siperliklerin de hastaneye teslim edildiğini aktaran Çağlayan, hastanede görevli bir idari personelin de dezenfeksiyon işleminde kullanılan "sırt pülverizatörü" bağışında bulunduğunu ifade etti.

Bir hayırseverin de kızı ile birlikte 250 maskeyi hastaneye getirdiğini söyleyen Çağlayan, yapılan tüm yardım ve desteğin sağlık çalışanlarını duygulandırdığını, kurum ve kişilere sağlık çalışanlarına verdikleri destekten dolayı teşekkür ettiklerini dille getirdi.

Kaynak: AA