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Soma ilçesindeki yangında 2 daire kullanılamaz hale geldi

Manisa'nın Soma ilçesindeki yangında 2 daire kullanılamaz hale geldi.

24.04.2020 20:07 | Son Güncelleme: 24.04.2020 20:09
Manisa'nın Soma ilçesindeki yangında 2 daire kullanılamaz hale geldi.
Turgutalp Mahallesi Özgen Sokak'ta 3 katlı 6 daireli bir apartmanın son katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye aracı ve polis sevk edildi.
Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda yangın söndürülürken binanın son katındaki iki daire kullanılamaz hale geldi.
Sokağa çıkıp yangını izleyen mahalle sakinleri, polisin uyarısıyla evlerine döndü.
Soma Belediye Başkanı Ali Tulup da olay yerine gelerek yangını söndürme çalışmalarını takip etti, ekiplerden bilgi aldı. Soma ilçesindeki yangında 2 daire kullanılamaz hale geldi

Kaynak: AA

Etiketler: Turgutalp, Manisa, Soma, Güncel , Haber
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