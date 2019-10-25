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Soma'nın asırlık lezzeti tahin helvası

Manisa'nın Soma ilçesinde yaklaşık iki asırdır üretilen tahin helvasında üreticiler kış sezonu hazırlıklarına başladı.

25.10.2019 14:40Soma'nın asırlık lezzeti tahin helvası
Manisa'nın Soma ilçesinde yaklaşık iki asırdır üretilen tahin helvasında üreticiler kış sezonu hazırlıklarına başladı.
Soma'da 5 ailenin işlettiği imalathanelerde geleneksel usüllerle üretilen tahin helvaları, ülke geneline gönderiliyor.
İlçede helvacılıkla uğraşan Baldır Ailesi de 6 kuşaktır üretime devam ediyor.
Helvacılığı 1828 yılından bu yana sürdürdüklerini dile getiren Nurullah Baldır, AA muhabirine açıklamasında eski usüllerden ödün vermeden üretime devam ettiklerini söyledi.
Soma tahini ve helvasına yerli susamın verdiğini anlatan Baldır, "Özellikle yağ oranı yüksek olan Antalya bölgesi susamlarını kullanıyoruz. 200 derecelik ocakta 2 saat kavurup taş değirmenlerde öğüterek tahini elde ediyoruz." dedi.
Tahin yapımında kullanılan susamın meşe külünün suyuyla yıkandığını aktaran Baldır, şöyle konuştu:
"Kül suyunda yıkanarak değirmende öğütülen susamdan elde edilen tahine belirli oranda şeker ilave edip tahin helvasını yapıyoruz. Çöven otu suyu da tahin helvasının olmazsa olması. Onunla pişirilen şeker de helvanın kıvama gelmesini sağlıyor. Yoğun kuvvetle, bakır kazanda karılan helva kalıplara konarak 24 saat bekletildikten sonra satışa sunuluyor."

Manisa, Soma, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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