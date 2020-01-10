Haberler » Güncel » Soma'nın Geleceği İçin Başkan Ergün'den destek istediler - Haber

Soma'nın Geleceği İçin Başkan Ergün'den destek istediler

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (Tes-İş) Genel Başkan Yardımcıları Hüseyin Ozil ve Nakif Yılmaz, Soma Yöneticileri ve MHP Soma İlçe Başkanı Adem Yıldırım'ı makamında konuk etti.

10.01.2020 17:29 | Son Güncelleme: 10.01.2020 17:30Soma'nın Geleceği İçin Başkan Ergün'den destek istediler

Termik Santrali'nin konut ve iş yerlerinin ısıtılmasında kullanılan sıcak suyun temini için 4 ünitesinin çalıştırılmasına Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün girişimleriyle müsaade edildi. Alınan bu kararın ardından santralin gelecekteki durumunu görüşmek ve destek talebinde bulunmak üzere Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (Tes-İş) Genel Başkan Yardımcıları Hüseyin Ozil ve Nakif Yılmaz, Soma Tes-İş Şube Başkanı Fehmi Toköz, Soma Tes-İş Şube Genel Sekreteri Burhan Kumral ve MHP Soma İlçe Başkanı Adem Yıldırım, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü makamında ziyaret etti. Ziyarette Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ramazan Burak Aslay da hazır bulundu.

"Çevreyi de kirletmeyelim ama işsiz de kalmayalım"

Ziyarette konuşan Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (Tes-İş) Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Ozil, Soma Termik Santrali'nin çevreyi kirletmeden çalışanların işsiz kalmasını önleyerek çalışmasına devam etmesini talep etti. Bu konuda Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'den de destek talep eden Ozil, "Santral kapanma sürecinde tüm halkı ve sizlerin desteğiyle bir süre de olsa nefes alır hale geldi. Burada, hem yerel dinamikler, hem de santral açısından kısmen çalışmanın devam etmesi, kısmen inşaatın başlamasını talep ediyoruz. Sizlerin desteği var. Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanımızla bir programınız olduğunu biliyoruz. Bu noktada tekrar bir destek istiyoruz. Çevreyi de kirletmeyelim ama işsiz de kalmayalım. Hem Soma açısından hem de diğer santraller açısından düşük verimle elektrik üretimini biraz azaltarak, bakanlığın istediği emisyon değerinde çalıştırmak. Çevreyi kirletmeden çalışanları da işsiz kalmasını önlemek" dedi.

Daha temiz bir Soma için Büyükşehir'den 200 Milyon TL yatırım

Soma Termik Santrali'nin konut ve iş yerlerinin ısıtılmasında kullanılan sıcak suyu temin etmesi nedeniyle 4 ünitesinin çalıştırılmasına izin verildiğini hatırlatan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Soma'da bölgesel ısıtma sistemine şu ana kadar 200 milyon TL'nin üzerinde bir yatırım yaptık. O günün şartlarında 230 civarı bir abonesi vardı. Bu aboneler daha çok kamu kurumu ve okullardı. Yaptığımız 200 milyon TL'lik yatırımla abone sayısını bugün itibariyle 12 bin 57'ye ulaştırdık.Termik santralden aldığımız gazla ilçedeki hava kirliliğini düşürmeyi amaçladık. Aldığımız veriler ışığında da yıllık 200 bin ton kömürün kullanılmaması ile ilçenin havasının kirlenmemesi açısından fayda sağladığı görünüyor. 12 bin abone sayısını 30 bine çıkarmamız için en az 150-200 milyon TL daha yatırım yapmamız gerekiyor. Soma'nın tamamının ısınmasını bölgesel ısıtma sistemi ile yaparak hava kirliliğini sıfıra düşürmeyi amaçlıyoruz. Bu açıdan bu sorunun ivedi olarak netleşmesi lazım. Terminalin belli bir program dâhilinde yatırım taahhüdünü tekrar bakanlığa iletmesi gerekir" diye konuştu.


Cengiz Ergün, Tes İş, Manisa, Soma, Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:03  Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Aile başına düşen çocuk sayısı 2'ye düştü - Haber
19:02  Bitlis'te düdüklü tencereler içerisine gizlenmiş 100 kilo patlayıcı ele geçirildi - Haber
19:02  Ordu'da "Bilgiden Bilince" konferansı - Haber
18:59  DHA YURT BÜLTENİ - 13 - Haber
18:58  Burdur'da aranan hükümlü yakalandı - Haber
18:20  Son dakika: MSB'den İdlib açıklaması: 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanacak - Haber
18:08  Son dakika: ABD'den Irak'ın "asker çekme" talebine yanıt geldi - Haber
16:33  Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan çocuk sayısı açıklaması: Mutlaka ikinin üzerinde, üç-dört gibi - Haber
15:25  Duruşmaya katılmayan Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuna ilişkin avukatından açıklama yapıldı - Haber
13:58  Gitmemek için babasını bıçakladığı yetiştirme yurduna teslim edildi - Haber
10.01.2020 19:06:54