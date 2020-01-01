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Soma Termik Santrali'nin faaliyetleri "geçici faaliyet belgesi" alıncaya kadar durduruldu

Manisa'nın Soma ilçesindeki termik santralin faaliyetleri, "geçici faaliyet belgesi" alıncaya kadar durduruldu.

01.01.2020 17:10 | Son Güncelleme: 01.01.2020 17:12
'nın ilçesindeki termik santralin faaliyetleri, "geçici faaliyet belgesi" alıncaya kadar durduruldu.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ülke genelindeki termik santrallere çevre yatırımlarını tamamlaması için tanınan süre 31 'ta sona erdi.
Bu kapsamda sabah ilçede faaliyet gösteren özel bir şirkete ait Soma Termik Santrali'ne gelen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri, yapılan denetimlerde gerekli çevre yatırımlarını tamamlamadığı tespit edilen santralin kömür giriş kapılarını mühürledi.
Kömür girişinin kesildiği santralin faaliyetleri "geçici faaliyet belgesi" alıncaya kadar durdu.
Soma Termik Santrali'nin faaliyetleri

Aralık, Manisa, Soma, Güncel

Kaynak: AA


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