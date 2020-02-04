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Soma TSO'dan, Devlet Hastanesinin sosyal marketine destek

Soma Ticaret ve Sanayi Odasınca (TSO), Soma Devlet Hastanesinin sosyal market uygulamasına destek vermek için düzenlenen kampanyayla alınan kıyafetler, yetkililere teslim edildi.

04.02.2020 16:42 | Son Güncelleme: 04.02.2020 16:42Soma TSO'dan, Devlet Hastanesinin sosyal marketine destek
Ticaret ve Sanayi Odasınca (TSO), Soma Devlet Hastanesinin sosyal market uygulamasına destek vermek için düzenlenen kampanyayla alınan kıyafetler, yetkililere teslim edildi.
Hastanede yatarak tedavi gören ihtiyaç sahibi hastalar için kurulan sosyal markete destek olmak üzere Soma TSO Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri öncülüğünde kampanya başlatıldı. Kampanya kapsamında üyelerin desteğiyle alınan pijama ve kıyafetler, sosyal markete verildi.
Başhekim Ali Osman Çağlayan, sosyal market aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine yardım malzemesi sağladıklarını belirtti. Başhekim Çağlayan, Soma TSO ve Kadın Girişimciler Kuruluna teşekkür etti.
Soma TSO Başkanı Cem Doğan da sosyal market uygulamasının son derece kıymetli olduğunu, destek vermeye her zaman hazır olduklarını dile getirdi.

Soma, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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