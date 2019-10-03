Soma ve Kırkağaç'a eğitim ziyareti

Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu da, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan ile birlikte Soma ve Kırkağaç'taki eğitim yuvalarını ziyaret ederek, öğretmenlerle bir araya geldi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan ve MABEM Müdürü Cihan Tibukoğlu, Soma ve Kırkağaç ilçelerini ziyaret ederek, MABEM ile Çocuk Kültür ve Sanat Merkezlerini gezdi. Her iki ilçede de MABEM öğretmenleriyle buluşan Büyükşehir heyeti, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileterek, yeni eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla başarı dileklerinde bulundular. Kırkağaç'ta Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi'ni de ziyaret eden Başkan Danışmanı Ustamehmetoğlu ve Daire Başkanı Fırat Özcan, MABEM ve Çocuk Merkezlerine kayıtların devam ettiğini belirttiler.