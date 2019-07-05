Soma'ya "Millet Bahçesi" müjdesi

Soma Belediyesi "Millet Bahçesi" hazırlıklarına başladı.

Belediye Başkanı Ali Tulup, yaptığı açıklamada, vatandaşların nefes alması ve güzel vakit geçirmesi için "Millet Bahçesi" projesi hazırlıkladıklarını söyledi.

Projenin yapılacağı alan için takas işleminin gerçekleştiğini hatırlatan Tulup, şöyle konuştu:

"Kurtuluş Mahallesi'ndeki pazar yeri ile Atatürk Stadyumu'nun bulunduğu toplam 12 bin 500 metrekarelik alan, Millet Bahçesi yapılmak ve bu amaçla kullanılmak kaydıyla belediyemize bedelsiz devredildi. Buna göre söz konusu arazi sadece yeşil alan olarak kullanılabilecek. Proje kapsamında toplam 12 bin 500 metrekare alanda millet kıraathanesi, maden müzesi, bisiklet yolları ve çocuk oyun alanları yapılacak."

Kaynak: AA