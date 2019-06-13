13.06.2019 17:32
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Soma Yollarında Önce Yaya Uygulaması

Soma Yollarında Önce Yaya Uygulaması

Trafikte yaya üstünlüğünün sağlanması, can ve mal güvenliğinin arttırılması amacıyla çalışma yürüten Manisa Büyükşehir Belediyesi, Soma'da 'Önce Yaya' ikonlarının montajını gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 2019 yılı için 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganı ile ilan edilen Yaya Öncelikli Trafik Yılı kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde belirlenen noktalara; yaya önceliğini ifade eden 'Önce Yaya' ikonlarının montajını yapıyor.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda Soma'nın muhtelif caddelerinde yaya geçidi şeritleri çekildi. Araç sürücülerinin yaya geçidine uygun mesafede yavaşlaması ve yayaların geçiş üstünlüğünün korunması için yapılan çalışma, ilçe halkının da beğenisini kazandı. Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, çalışma takvimi kapsamında 'Önce Yaya' uygulamasını il genelinde hayata geçirerek, trafikte yaya güvenliğinin arttırılmasına destek olacak.

Kaynak: Bültenler
içişleri bakanlığı, manisa büyükşehir belediyesi, soma, Güncel

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