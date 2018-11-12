Somali Aden Adde Havalimanında Yangın Çıktı

12 Kasım 2018 Pazartesi 11:45



12 Kasım 2018 Pazartesi 11:45

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bulunan Aden Adde Havalimanında yangın çıktı, tüm uçuşlar iptal edildi.Somali'nin başkenti Mogadişu'da bulunan Aden Adde Havalimanında yangın çıktı. Yangınla birlikte paniğe kapılan yolcular, kargaşaya yol açtı. Havalimanı tahliye edildikten sonra, bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edilirken, uçuşlar ertelendi.Yangın söndürüldükten sonra alındıktan sonra, olay yerini inceleyen ekiple, yangının mutfakta başladığını duyurdu. İtfaiye ekiplerinden yapılan açıklamada, gece şalterlerin kapatılmadığı ve bu sebeple elektrik devrelerinde arıza meydana geldiği bildirildi.Yangın söndürülmesiyle birlikte 2 saat boyunca durdurulan uçuşlar tekrar normale döndü. - MOGADİŞU