Somalili diplomat ’Türkiye mazlumların dostudur’ dedi ve kampanyaya 1 maaşını bağışladı

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs kısa sürede dünyaya yayılarak binlerce kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu. Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi (küresel salgın) ilan ettiği koronavirüs sebebiyle Türkiye 'de de214 kişi yaşamını yitirirken; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salgının yarattığı ekonomik problemleri önlemek için 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' sloganıyla bağış kampanyası başlattı.

SOMALİ UNUTMADI

Ülke çapında destek gören kampanyaya Somali 'nin Ankara Büyükelçiliği Eğitim Ataşesi Dr. Abdilatif Hussein Mohamed'in sekreteri Abdulkadir Mohamed Nur da katıldı.

"TÜRK HALKI HER ZAMAN SOMALİ HALKININ KÖTÜ GÜN DOSTU OLDU"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Abdulkadir Mohamed Nur, "Türkiye sadece Türkiye'ye değil, Türkiye bütün mazlumlara yeter. Türk halkı her zaman Somali halkının kötü gün dostu oldu. Şimdi Türk halkının yanında olma zamanı. Bir Somalili olarak ben de bu kampanyaya katılıyor ve bir (1) aylık maaşımı bağışlıyorum" diyerek bağışta bulundu.

Somalili diplomatın fedakarlığı büyük takdir topladı.