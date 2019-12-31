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Somali'de 81 kişinin öldüğü saldırıyı terör örgütü El Şebab üstlendi

Somali'de 2'si Türk 81 kişinin öldüğü kanlı saldırıyı terör örgütü El Şebab üstlendi. Hain saldırıyla ilgili açıklama yapan terör örgütü asıl hedeflerinin Türk mühendisler olduğunu söyledi.

31.12.2019 07:24 | Son Güncelleme: 31.12.2019 07:35

Somali'nin başkenti Mogadişu'da geçen cumartesi günü düzenlenen saldırıyı terör örgütü El Şebab örgütü üstlendi. Bomba yüklü araçla, bir gözlem noktasına düzenlenen saldırıda en az 81 kişi ölmüştü. Olay yerinde hayatını kaybedenler arasında iki de Türk vatandaşı bulunuyordu.

"HEDEF TÜRK MÜHENDİSLERDİ"

Terör örgütünden yapılan açıklamada, saldırının hedefinin hayatını kaybeden iki Türk mühendis ve onların korumaları olduğunu belirtildi.

SOMALİ SALDIRININ DIŞARIDAN PLANLANDIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Somali Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Ajansı'ndan (NISA) pazartesi günü yapılan açıklamada Somalili yetkililerin saldırının ülke dışından planlandığına inandıklarını açıklamıştı. Ancak herhangi bir ülke adı verilmemişti.

81 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Resmi rakamlara göre saldırıda en az 81 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi ise halen kayıp olarak geçiyor. Olayla ilgilenen tıbbi ekip, tedavi için Türkiye'ye giden yaralılardan birinin de hayatını kaybettiğini duyurdu. Emniyet yetkilileri hafta sonunda ölü sayısının 100'e yaklaştığını söylemişti.

Somali'de 81 kişinin öldüğü saldırıyı terör örgütü El Şebab üstlendi

Dünya, Güncel

Kaynak: AA


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