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Somali'de abd hava üssü ve bir konvoya bombalı saldırı

Somali'de iki ayrı yerde patlama meydana geldi.

30.09.2019 12:39Somali'de abd hava üssü ve bir konvoya bombalı saldırı
Somali'de iki ayrı yerde patlama meydana geldi. Patlamalardan birinin ABD üssünü hedef aldığı belirtildi.
İlk patlama, Shabelle bölgesinde bulunan ABD birliklerinin konuşlandığı Baledogle Hava Üssü'nde meydana geldi. Somali medyası, hava üssünde bomba yüklü 2 aracın patlatıldığını; patlamalar sonrası bölgede çatışma yaşandığını duyurdu.
İkinci patlama ise başkent Mogadişu'da meydana geldi. Mogadişu'da bulunan Jaale Siyad akademisi yakınlarında, bir konvoyu hedef alan, el yapımı olduğu düşünülen bir patlayıcı infilak etti.
Yerel medya, El shabaab militanlarının saldırıları üstlendiği yazdı. Patlamalarda ölü ya da yaralı sayısı hakkında henüz bilgi yok.



Amerika Birleşik Devletleri, Somali, Dünya

Kaynak: DHA

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