17 Aralık 2018, 12:49
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Somali'de ABD'nin Hava Saldırıları

Somali

ADDİS ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığı (AFRICOM), Somali'de terör örgütü eş-Şebab'a karşı gerçekleştirdikleri hava saldırılarında 62 örgüt üyesinin öldürüldüğünü bildirdi.

ADDİS ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığı (AFRICOM), Somali'de terör örgütü eş-Şebab'a karşı gerçekleştirdikleri hava saldırılarında 62 örgüt üyesinin öldürüldüğünü bildirdi.


AFRICOM'dan yapılan yazılı açıklamada, Somali'nin başkenti Mogadişu yakınlarındaki Gandarshe kasabasında 15-16 Aralık'ta terör örgütü eş-Şebab'a karşı düzenlenen 6 hava saldırısında 62 örgüt üyesinin öldürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, operasyonda sivil kayıpların yaşanmadığının değerlendirildiği ifade edilirken, saldırıların Somali hükümetiyle iş birliği halinde yapıldığı kaydedildi. Amerika Birleşik Devletleri,Somali
Kaynak: AA