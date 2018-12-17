Somali'de ABD'nin Hava Saldırıları

ADDİS ABD Afrika
Kuvvetleri Komutanlığı (AFRICOM), Somali
'de terör örgütü eş-Şebab'a karşı gerçekleştirdikleri hava saldırılarında 62 örgüt üyesinin öldürüldüğünü bildirdi.
AFRICOM'dan yapılan yazılı açıklamada, Somali'nin başkenti Mogadişu
yakınlarındaki Gandarshe kasabasında 15-16 Aralık
'ta terör örgütü eş-Şebab'a karşı düzenlenen 6 hava saldırısında 62 örgüt üyesinin öldürüldüğü belirtildi.
Açıklamada, operasyonda sivil kayıpların yaşanmadığının değerlendirildiği ifade edilirken, saldırıların Somali hükümetiyle iş birliği halinde yapıldığı kaydedildi.
Amerika Birleşik Devletleri,Somali
Kaynak: AA