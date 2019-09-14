Haberler » Güncel » Haber

Somali'de başbakanın mitingine bombalı saldırı

Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri'nin ülkenin güneyindeki Merka kentinde miting düzenlediği sırada bombalı saldırı yapıldı, ilk belirlemelere göre 2 sivil hayatını kaybetti.

14.09.2019 19:18Somali'de başbakanın mitingine bombalı saldırı
Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri'nin ülkenin güneyindeki Merka kentinde miting düzenlediği sırada bombalı saldırı yapıldı, ilk belirlemelere göre 2 sivil hayatını kaybetti.
Yerel medyada yer alan haberlere göre, Aşağı Şabel bölgesindeki Merka kentinde Başbakan Hayri'nin konuşma yaptığı sırada miting alanının yakınlarında patlama oldu.
Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmazken Başbakan Hayri ziyaretini iptal ederek başkent Mogadişu'ya geri döndü.
Ülkenin Orta Şabel bölgesinde bugün yerel yöneticileri hedef alan Eş-Şebab saldırısında ise 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Ülkenin güneyindeki çok sayıda köy ve kasabayı işgali altında bulunduran terör örgütü Eş-Şebab, sık sık güvenlik görevlileri ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.

Hasan Ali, Somali, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:49 Hdp önündeki eylemde 12'nci gün; aile sayısı 32 oldu (3) (aileler suç duyurusunda...
19:48 Sultangazi kent ormanı'nda yangın
19:47 Orman yangınına kovalarla müdahale ettiler
19:47 Halatı kopan deniz paraşütüyle palmiyeye çarptılar (1)
19:46 Sultangazi kent ormanı'nda yangın (2)
19:46 Çarşamba Organize Sanayi Bölgesi İstişare Toplantısı
19:46 Çanakkale run the ısland bozcaada festivali yapıldı