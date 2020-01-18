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Somali'de bombalı araçla saldırı 6 türk yaralandı

Somali'de bombalı araçla saldırı 6 Türk yaralandı (Ek Görüntüyle)Somali (DHA) ? Somali medyası, saldırının Somali'nin güneyinde Afgooye şehrinde bombalı araçla düzenlendiğini duyurdu.

18.01.2020 15:24 | Son Güncelleme: 18.01.2020 15:26
'de bombalı araçla saldırı 6 Türk yaralandı (Ek Görüntüyle)
Somali (DHA) ? Somali medyası, saldırının Somali'nin güneyinde Afgooye şehrinde bombalı araçla düzenlendiğini duyurdu. Yerel medya, saldırının bir kontrol noktasının yakınında düzenlendiğini belirtti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Somali'deki terör saldırısında 6 Türk ve 9 Somali vatandaşı olmak üzere 15 kişinin yaralandığını duyurdu. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Somali'deki terör saldırısında 6 Türk ve 9 Somali vatandaşı olmak üzere toplam 15 kişi yaralandı. Yaralıların tedavisi Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Araştırma Hastanemizde yapılıyor. Vatandaşlarımızdan 2'sinin durumu ciddi, ameliyatları devam ediyor. Ayrıca 9 Somalili yaralıdan 4'ünün durumu da ağır. Büyükelçiliğimiz ile istişare halindeyiz, ambulans uçağımız ihtiyaç anında yola çıkmak üzere hazır. Bu hain saldırıyı kınıyor, yaralılarımıza geçmiş olsun diliyorum ifadelerini kullandı.
Somali'de bombalı araçla saldırı 6 türk yaralandı

Somali, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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