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Somali'de çifte bombalı saldırı: 6 ölü

Somali'nin Elasha Biyaha bölgesinde bomba yüklü iki aracın patlaması sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

02.10.2019 19:40Somali'de çifte bombalı saldırı: 6 ölü
Somali'nin Elasha Biyaha bölgesinde bomba yüklü iki aracın patlaması sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Polis yetkilisi İbrahim Elmi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkent Mogadişu yakınlarındaki Elasha Biyaha bölgesinde askeri konvoyun geçişi sırasında çifte bombalı saldırı meydana geldiğini belirtti.
Elmi, saldırıda 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını söyledi.
Bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini aktaran Elmi, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.
Saldırıları terör örgütü Eş-Şebab üstlendi.
Ülkenin güneyindeki çok sayıda köy ve kasabayı işgali altında bulunduran Eş-Şebab, sık sık güvenlik görevlilerini ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.

Somali, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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