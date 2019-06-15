15.06.2019 19:40
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Somali'de çifte bombalı saldırı: 8 ölü

Somali

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü iki aracın patlaması sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü iki aracın patlaması sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Amin Ambulans Servisi Direktörü Dr. Abdikadir Aden, AP'ye yaptığı açıklamada, Mogadişu'da meydana gelen çifte bombalı saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 16 kişinin yaralandığını söyledi.
Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu belirten Aden, bomba yüklü araçlardan birinin parlamento yakınlarında infilak ettiğini bildirdi.
Diğer patlamanın nerede olduğuna ilişkin açıklama yapılmadı.
Saldırıyı terör örgütü Eş-Şebab üstlendi.
Ülkenin güneyindeki çok sayıda köy ve kasabayı işgali altında bulunduran Eş-Şebab, sık sık güvenlik görevlilerini ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.
Kaynak: AA
Mogadişu, Somali, Güncel

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