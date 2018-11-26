Somali'de Çifte İntihar Saldırısı: 17 Ölü

Somali
'nin Galkayo şehrinde gerçekleştirilen çifte intihar saldırısında 17 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Somali'nin Galkayo şehrinde Eş-Şebab militanlarının içi bomba yüklü bir aracı patlattığı, ardından da Abdulveli adlı din adamının yaşadığı eve saldırdığı bildirildi. Saldırıda 17 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. Polisten yapılan açıklamada, önce iki patlama sesinin duyulduğu sonra da din adamının evine saldırı gerçekleştirildiği bildirildi.
Somali'de örgütlenen grup Eş-Şebab sözcüsü Ebu Musaab, "Bomba yüklü bir araba dini adamının evine daldı, bizim adamlarımız içeride ve çatışma devam ediyor" dedi.
Saldırıyı Eş-Şebab üstlendi. - MOGADİŞU
26 Kasım 2018 Pazartesi 11:20