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Somali'de Eş-Şebab operasyonu: 20 ölü

Somali'nin güneyinde düzenlenen operasyonda en az 20 Eş-Şebab üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

07.10.2019 13:40Somali'de Eş-Şebab operasyonu: 20 ölü
Somali'nin güneyinde düzenlenen operasyonda en az 20 Eş-Şebab üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Yerel medyada yer alan haberlere göre, Aşağı Cuba'da düzenlenen güvenlik operasyonunda 20'nin üzerinde Eş-Şebab üyesi ölürken, çok sayıda örgüt üyesi de yaralandı.
Operasyonu yapan Jubaland Güçleri'nden Khiyar Abdi Muhammed, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ölenlerin arasında üst düzey Eş-Şebab komutanlarının da olduğunu belirtti.

Muhammed, "Tüm bölge Eş-Şebab'tan temizlenene kadar operasyonlar devam edecek." ifadesini kullandı.
Terör örgütü, ülkenin güneyindeki çok sayıda köy ve kasabayı işgali altında bulunduruyor.

Somali, Güncel

Kaynak: AA

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